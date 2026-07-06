La metrópolis de Barcelona avanza en sostenibilidad en los últimos 15 años, según un informe

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La transformación de la metrópolis de Barcelona en los últimos 15 años muestra "avances destacables" en sostenibilidad, con mejoras en los ámbitos de la contaminación atmosférica, consumo de agua, generación de residuos y movilidad, según los indicadores de la publicación anual 'L'AMB en xifres 2026. La metròpoli en 100 indicadors', que elabora el Institut Metrópoli con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Esta publicación analiza los principales fenómenos y dinámicas de las ciudades del área metropolitana de Barcelona y cómo impactan las políticas que se llevan a cabo.

RESULTADOS DE LA PUBLICACIÓN

En el ámbito de la sostenibilidad, a contaminación atmosférica ha descendido un 37% respecto al NO2 y un 13% las partículas en suspensión PM10 en los últimos 10 años, llegado a estar por debajo del umbral legal nacional, aunque todavía queda reducirlo más para conseguir el objetivo en 2030, informa un comunicado del AMB.

La generación de residuos por habitante ha descendido un 18% en los últimos 20 años, con un incremento de la recogida selectiva del 20% al 40% de los residuos totales, aunque todavía por debajo de la media de Cataluña (56%).

También ha disminuido un 25% el consumo de agua, mientras que el uso de fuentes alternativas al abastecimiento de agua, como el agua subterránea, desalada y regenerada ha subido considerablemente, aunque, a pesar de las mejoras, todavía hay diferencias importantes entre municipios del AMB en el consumo de recursos e impactos ambientales.

En el ámbito de la movilidad, el 75,4% de los desplazamientos a la metrópolis de Barcelona se realizan en modos activos o en transporte público, cifra un 3% superior a la registrada entre los años 2015 y 2018, aunque similar a la registrada entre 2011 y 2013%.

En el ámbito demográfico y social, la población de la metrópolis de Barcelona de 65 y más años conformaba en 2025 un 20% del conjunto de la población metropolitana y, sumada a la población joven, es la que presenta unos índices de soledad más elevados.

Según el estudio, uno de los principales elementos transformadores de la población ha sido la diversidad: A día de hoy, un 21,3% de la población metropolitana tiene nacionalidad extranjera, un 32,4% más que hace 15 años actualmente, y un 15% de la población metropolitana declara haber sido discriminada en algún momento.

En el ámbito de vivienda, los contratos de alquiler se han disparado por encima de las compraventas desde la Crisis de 2008, una tendencia que ha empezado a corregirse en los últimos años: respecto a 2024, los contratos de alquiler han caído un 8%, mientras que las operaciones de compraventa se han incrementado un 6%.

A pesar de esta reciente corrección, según el informe la preponderancia del alquiler durante estos años es uno de los factores que dificulta el establecimiento de vínculos y convivencia, las personas que viven en viviendas de propiedad declaran con mayor frecuencia relaciones vecinales habituales que las que viven en alquiler: el 18,3 % de las que viven en propiedad se hacen favores, frente al 12,2 % de las de alquiler, con menor ayuda mutua.

El PIB y el PIB per cápita en los municipios del AMB recupera la tendencia creciente interrumpida por la crisis de la COVID-19, el empleo en los municipios del área también muestra una "clara tendencia" al crecimiento, con el sector de servicios como el motor principal de la ocupación en el AMB en 2025 (el 86,8% del total), seguido de la industria (8,4%) y la construcción (4,8%).

En 2025, los contratos temporales siguen disminuyendo, mientras que los indefinidos, pese a situarse ligeramente por debajo de los registrados en 2024, se mantienen claramente por encima de los valores previos a la reforma laboral de 2022.