Metrópolis compra un edificio en la City de Londres para impulsar su crecimiento en Europa

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metrópolis ha adquirido a un fondo institucional el edificio de oficinas 36 Queen Street, situado en la City de Londres, en una operación, valorada en unos 52 millones de euros y que tiene como finalidad impulsar el crecimiento de la compañía en Europa, informa este lunes en un comunicado.

La compra se "enmarca en el plan estratégico de crecimiento internacional de la compañía, que combina la adquisición selectiva de activos de calidad con una gestión patrimonial diversificada y sostenible".

El inmueble, diseñado en 1980 por Sir Terry Farrell y rehabilitado en 2014 por London & Oriental con un proyecto de Rolfe Judd Architects, cuenta con 4.343 M2 distribuidos en ocho plantas y está ubicado a escasos minutos de Mansion House y Cannon Street, uno de los distritos financieros "más activos" de Europa.

Actualmente, el edificio se encuentra ocupado al 85% y queda disponible una planta que recientemente ha sido renovada y está en proceso de comercialización.

"Esta operación refleja nuestra clara vocación de crecimiento en Europa y forma parte de nuestro plan estratégico orientado a consolidar una cartera diversificada de oficinas de calidad en las principales capitales, ha asegurado el presidente de Metrópolis, Oriol Tomás Carulla.