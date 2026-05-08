MicroBank y Ayuntamiento Cornellà (Barcelona) acuerdan financiar proyectos empresariales

Imagen del momento de la firma del acuerdo - MICROBANK

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

MicroBank, el banco social de CaixaBank, y el Ayuntamiento de Cornellà (Barcelona), a través de la empresa municipal de Promoción Social, Urbana y Económica, han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales locales a través de microcréditos, informan en un comunicado conjunto este viernes.

El convenio contempla una línea de financiación de 1 millón de euros para "potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora", con especial atención a colectivos vulnerables y en situación de exclusión financiera, así como para contribuir al desarrollo del tejido productivo.

Los beneficiarios pueden ser tanto personas físicas con un proyecto en marcha como personas jurídicas, es decir, microempresas con menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a 2 millones de euros.

Las ayudas, por su parte, permiten optar a una financiación del 100% de la inversión, con una limitación de 30.000 euros para autónomos y de 50.000 euros para las personas jurídicas, y se otorgarán en base a "la confianza en la persona o equipo solicitante del préstamo y la viabilidad del proyecto".

Desde 2020 y hasta el mes de abril de 2026, MicroBank ha formalizado un total de 2.008 operaciones por un importe de 43,16 millones de euros, de los cuales 1,96 millones corresponden a las 88 operaciones impulsadas junto a Cornellà.