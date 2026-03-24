MicroBank concede 30.506 microcréditos para emprendedores por valor de 662 millones en 2025 (+19%)

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

MicroBank concedió 30.506 microcréditos en 2025 para emprendedores con un valor total de 662,4 millones de euros, un 19% más que en el año anterior, informa en un comunicado este martes.

El banco ha señalado que el importe medio de los préstamos fue de 21.713 euros y que el 67% fue para ampliar o consolidar un negocio y el 33% restante, para crearlo.

Ha añadido que el impacto social de esta financiación se refleja en la creación de 30.170 puestos de trabajo y el impulso de 9.941 nuevos proyectos de emprendimiento, y que el 49% de los negocios que lograron un préstamo generaron nuevos puestos de trabajo.

La directora general de MicroBank, Cristina González, ha explicado que estos resultados son "indicadores tangibles del efecto positivo que los microcréditos pueden tener sobre la vida de las personas y sobre la economía en su conjunto".

Las regiones que más préstamos solicitaron para emprender fueron Catalunya (26%), Andalucía (20%), Comunidad de Madrid (16%) y Comunidad Valenciana (9%), y la mayor parte de los empleos generados por los negocios financiados fueron en el sector servicios (58%), seguido por el comercio minorista (13%) y la construcción (7%).