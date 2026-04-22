MicroBank presenta su modelo de microcréditos para promover la inclusión financiera ante la ONU

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

MicroBank ha presentado ante la ONU su modelo de microcréditos, que ha asegurado que "demuestra que es posible combinar sostenibilidad financiera e impacto social" para promover la inclusión financiera y social, informa en un comunicado este miércoles.

Lo ha hecho en la sesión "Financiación para el Desarrollo" del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, celebrada este lunes, en la que se ha destacado el liderazgo de MicroBank en España y Europa.

La entidad ha destacado la colaboración con unas 300 entidades públicas y privadas para favorecer la creación de empleo, y ha señalado que, en 2025, financió más de 2.000 proyectos de emprendedores fruto de esta colaboración, con un volumen total de 46,5 millones de euros.

Ha añadido que estas entidades, que incluyen ayuntamientos, cámaras de comercio, organizaciones sin ánimo de lucro o escuelas de negocios, ofrecen asesoramiento personalizado, apoyo en la elaboración de planes de negocio y acompañan a los emprendedores.

El banco ha recordado que se debe añadir la MicroBank Academy, que cuenta con cerca de 100 cursos gratuitos en línea sobre habilidades digitales y gestión empresarial.

IMPACTO SOCIAL

MicroBank ha destacado el impacto social de sus microcréditos, y que el 97% de los emprendedores no habrían podido iniciar su negocio sin el apoyo del microcrédito, mientras que el 32% estaba en situación de desempleo.

La directora general de MicroBank, Cristina González, ha señalado que las microempresas y los autónomos son el 95% del tejido empresarial en España, "por lo que incidir en el acceso a la financiación de estos colectivos tiene un claro impacto positivo en la economía del país y en el bienestar social".

Además, ha señalado que permite reducir barreras de financiación, el déficit en educación financiera y la falta de experiencia empresarial a través del acompañamiento necesario.