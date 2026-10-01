Mier (Open Cosmos) y Martorell (Aeros) defienden el papel de la industria catalana en la defensa

El presidente de Open Cosmos España, Pedro Mier, y el vicepresidente de Aeros Ecosystem y presidente ejecutivo de la empresa de ingeniería Gutmar, Joan Martorell - CRÓNICA GLOBAL

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Open Cosmos España, Pedro Mier, y el vicepresidente de Aeros Ecosystem y presidente ejecutivo de la empresa de ingeniería Gutmar, Joan Martorell, han defendido que la industria catalana está preparada para tener un papel importante en la industria de defensa.

Así se han expresado durante una mesa redonda sobre la industria catalana de defensa en la última jornada de la 4 edición de 'BCN! Desperta' de Crónica Global, Metrópoli y El Español en la Casa Seat de Barcelona este jueves.

"Es el momento, estamos muy preparados. Catalunya tiene una industria muy potente. Es cierto que, principalmente, está formada por pymes tecnológicas, y solo podemos ir a mejor", ha subrayado Martorell.

El vicepresidente de Aeros ha sostenido que la industria catalana de defensa "hasta hace poco tenía muy poco peso", pero que siempre ha sido ambiciosa y cuando se propone un proyecto lo consigue.

Ha señalado que "no se entiende la industria de la defensa sin Catalunya", y ha afirmado que se trata de una gran oportunidad porque estos proyectos han llegado para quedarse.

"El factor diferenciador es que ahora sí que realmente hay voluntad y seguramente un cambio de la percepción política, social, económica y a todos los niveles. Tenemos un acompañamiento también del Gobierno de Catalunya que antes no se veía", ha añadido.

DIVERSIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA

Por su parte, Mier ha asegurado que "la defensa concierne a toda la sociedad y este es un cambio que afortunadamente se está empezando a entender", y ha apuntado que la industria catalana, que ha tildado de diversificada y potente, tiene mucho que aportar.

En este sentido, ha destacado precisamente esa diversificación como una capacidad a poner en valor, y ha agregado: "Hoy en día es un error pretender centrarse o jugar a apuestas muy concretas, porque la potencia viene de la diversificación".

Ha destacado ámbitos como la ciberseguridad, los drones, escudos antimisiles y ha concluido: "Tener diversificación es una gran fortaleza que no hay que perder. No hay que especializarse, hay que estar preparado para cualquier eventualidad".