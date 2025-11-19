Las Migas ofrecen un concierto sorpresa en el Metro de Barcelona tras los Latin Grammy

El grupo musical Las Migas durante un concierto sorpresa en la estación de metro de Diagonal, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Las Migas ha ofrecido este miércoles un concierto sorpresa en el vestíbulo de la estación de Metro de Diagonal de Barcelona, días después de ser galardonadas en los Latin Grammy.

La actuación ha sido preludio del concierto que Las Migas ofrecerán este jueves en el Palau de la Música, dentro del sello DeCajón, en el que presentará 'Flamencas', el álbum con el que han obtenido su segundo Latin Grammy.

La iniciativa, impulsada por el Festival de Jazz de Barcelona en colaboración con Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), forma parte de un ciclo recurrente que acerca la música en vivo a espacios cotidianos.