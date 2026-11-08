Migración y seguridad evidencian el choque de los candidatos catalanes de izquierda y derecha

Archivo - Hemiciclo del Congreso - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La migración, la convivencia y la seguridad han evidenciado el choque entre los candidatos catalanes de izquierda y derecha que concurren como cabezas de lista por Barcelona al Congreso el 29 de noviembre.

El debate de la precampaña electoral en RTVE Catalunya ha reunido este domingo por la noche a los cabezas de lista por Barcelona Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) y Juan José Aizcorbe (Vox).

Hereu se ha mostrado orgulloso del modelo de convivencia basado en la diversidad ante la inmigración, con políticas sociales, y ha añadido que la seguridad es una política pública, con inversión en tener mossos d'Esquadra y en justicia, aunque ha destacado que el debate de la seguridad no se puede mezclar con el de la inmigración.

Albiol le ha replicado que demuestra estar lejos de la realidad porque sí hay relación entre problemas de convivencia e inmigración, que hay una parte de ella llega para delinquir como demuestran los datos, y también ha dicho que la mayoría de pisos okupados en el área de Barcelona es de inmigrantes irregulares: por eso ha prometido una ley antiokupación y control en las fronteras.

Urtasun ha lamentado que el debate una el tema de la convivencia y el de la inmigración en un mismo bloque (algo de lo que ha culpado a los mismos partidos que han acordado la estructura del debate), ha dicho que con Albiol como alcalde de Badalona (Barcelona) casi no se ha construido vivienda, y se ha mostrado orgulloso de las políticas de inmigración de su gobierno frente al "racismo" de PP y Vox.

Para Rufián, este tema es un reto para que la izquierda evite un gobierno PP-Vox, a los que ha acusado de que "odian al migrante pobre", les ha advertido de que no echarán a nadie porque es laboralmente inasumible para España, y ha recordado a Aizcorbe las palabras del Papa pidiendo integrar a los migrantes.

Nogueras considera que los demás candidatos no aportan soluciones, mientras que Junts defiende que Catalunya gestione las competencias en migración, con más control y restricciones de entrada como defiende la UE, garantizando la integración "con contrato de trabajo y también la lengua", y ha acusado al Gobierno de hacer una regularización masiva sin control de la migración ni políticas que afronten el tema.

Según Aizcorbe, las cifras de inmigración son "insoportables", y defiende las expulsiones porque sí ve relación entre inmigración y delincuencia, y ha dicho que hay que echar a quien sea necesario (en beneficio de los españoles de origen y de los inmigrantes que sí se integran), y ha advertido de que la islamización "poco a poco" que hay en España en general y Catalunya en particular.

REGULARIZACIÓN

Urtasun ha defendido como un éxito la regularización del Gobierno, ha destacado que los migrantes contribuyen a mantener la economía española incluidas las pensiones, y ha añadido que las leyes no permitirán a la derecha a expulsar masivamente: "Guárdense su racismo".

Hereu ha criticado a Junts, Vox y PP, ha destacado que el Gobierno ha invertido en políticas sociales, y ha añadido que la derecha y la extrema derecha se nutren hablando de problemas, a lo que Aizcorbe ha insistido defendiendo priorizar a los españoles de origen.

Albiol ha replicado a Hereu que o no sabe lo que pasa en la calle o "quiere enredar", frente a lo cual el PP combatirá mejor la multirreincidencia.