Mikel Ayestaran destaca el interés en Catalunya por Palestina: "Me llena de orgullo"

Mikel Ayestaran - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Mikel Ayestaran, que ha lanzado una reedición de 'Oriente Medio, Oriente roto', ha destacado el interés que hay en Catalunya por el tema palestino: "Es algo que me llena de orgullo, venir aquí y ver la respuesta de la gente entre tanta celebrity".

Este es su tercer Sant Jordi: "El primero fue el de la lluvia, bastante catastrófico, y el año pasado venía con la novela de Gaza, justo cuando estaba todo el tema en los medios, y hubo una respuesta brutal", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Para él, hay muchas formas de viajar y asegura que es imprescindible el formato del libro para alguien que quiera acercarse a la realidad de estos lugares, "que cada día salen en la noticias pero que son mucho más que esos 45 segundos".