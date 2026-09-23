Milán dedica una exposición a la relación entre Salvador Dalí y la moda con más de 200 obras

Archivo - Vista de la entrada al museo, en la Plaza Gala - Salvador Dalí con elementos dalinianos en la fachada, en el exterior de la Fundación Dalí, a 31 de marzo de 2022, en Figueres - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palazzo Reale de Milán acoge desde este jueves hasta el 31 de enero de 2027 una exposición que aborda "por primera vez de manera integral" la relación entre el artista Salvador Dalí y el mundo de la moda a través de más de 200 obras como pinturas, indumentaria, fotografías, joyas y audiovisuales.

La exposición 'Dalí y la moda', que se inaugura coincidiendo con la Milano Fashion Week 2026, muestra la complejidad de un artista que no se limitó a influenciar en el lenguaje de los diseñadores, sino que comprendió la fuerza de la moda como instrumento de construcción de la identidad, de comunicación y de transformación del cuerpo, informa la Fundación Gala-Salvador Dalí en un comunicado.

El proyecto expositivo, que tiene como comisarios a Laura Bartolomé y Judith Clark, reúne piezas que no se han expuesto nunca en Italia, procedentes de las tres colecciones de obras de Dalí más importantes, como son la Fundación Dalí de Figueres (Girona), el Dalí Museum de Saint Petersburg (Estados Unidos) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, junto a piezas procedentes de los archivos de Chanel, Dior, Schiaparelli y Rabanne.

Casi 40 años después de la exposición 'Surrealism and Fashion' del Fashion Institute of Technology de Nueva York, la muestra de Milán propone una nueva lectura de la relación entre el surrealismo y la cultura material de un artista que, desde su infancia, la indumentaria representa una herramienta esencial para construir su identidad.

Con Gala, la ropa y los accesorios pasan a formar parte de un lenguaje compartido a través del que la pareja construye su imagen pública, y el recorrido expositivo relaciona el vestuario de ambos con las obras del artista y evidencia como la indumentaria, los accesorios y el cuerpo son elementos recurrentes en su investigación artística.

La exposición invita a "descubrir a Gaudí desde un nuevo punto de vista de su cosmogonía. No existe un Dalí artista y un Dalí diseñador sino un único artista total, capaz de dejar su impronta donde fuera posible como los maestros del Renacimiento", han asegurado Laura Bartolomé y la directora de los Museus Dalí, Montse Aguer.