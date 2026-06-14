Miles de docentes y familias se manifiestan en Barcelona por un gran acuerdo para la educación pública

Imagen de la manifestación docente en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de docentes, familias y estudiantes se han vuelto a manifestar este domingo en Barcelona bajo el lema 'Frenemos la emergencia social y educativa' reclamando un gran acuerdo para la educación pública, convocados por los sindicatos Ustec·Stes, CGT Ensenyament, Intersindical, COS y CNT.

Los organizadores cifran la asistencia a la manifestación en 25.000 personas, mientras que según cifras de la Guàrdia Urbana de Barcelona han participado unas 7.000 personas.

La marcha ha empezado poco después de las 12 del mediodía de este domingo en el cruce entre la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia y ha transcurrido hasta la plaza de Catalunya con lemas pidiendo la dimisión de la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, y gritos como 'Luchando luchando también estamos educando, 'Somos nosotros quien estamos en las aulas somos nosotros quien sabemos lo que pasa' y 'Dónde está no lo vemos dónde está el 6%'.