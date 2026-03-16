Miles de docentes se manifiestan en Barcelona para pedir mejoras laborales

Momento de la manifestación en la Via Laietana de Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de docentes se han manifestado este lunes por la mañana por el centro de Barcelona para pedir mejoras laborales, como una subida salarial, reducir las ratios en la aulas y menos burocracia en los centros educativos, en el marco de la jornada de huelga docente en Catalunya.

Convocados por Ustec.Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament e Intersindical-CSC -que no está en la mesa sectorial-, la manifestación ha comenzado en torno a las 12.50 horas de este lunes en la plaza Urquinaona de Barcelona, y ha bajado por la Via Laietana hasta llegar a la plaza Sant Jaume.

En la pancarta de cabecera de la marcha se leía 'Ya basta, mejoras laborales ya. En la educación: más salario, más recursos, menos ratios, menos burocracia', y también aparecían los logotipos de CC.OO. Educació y UGT tachados, en referencia a que estos dos sindicatos son los que han suscrito el acuerdo con el Govern.

Los manifestantes llevaban carteles con frases como 'Para educar con amor hay que trabajar con dignidad', 'Defendamos la educación pública' y 'Niubó el banco dice que con vocación no se paga la hipoteca'.

Otras pancartas rezaban 'Somos un centro educativo, no un hospital de día', 'Habéis pisado el respeto y la dignidad docente', 'Familias y docentes en el mismo bando' y 'Aprender música no es un lujo, es un derecho'.

"ILLA, ILLA NOS DAS CALDERILLA"

Han cantado lemas como 'Luchando, luchando también estamos educando', 'Ya basta, subidnos el sueldo', 'Más democracia y menos burocracia', 'Arriba, arriba los salarios, abajo, abajo las ratios' y 'Si esto se apaña, huelga, huelga, huelga'.

Bajando por la Via Laietana, se han parado ante la sede de CATAC-CTS, donde Ustec.Stes ha colgado una pancarta con la cara del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a una llama de fuego y la frase 'Dignidad educativa', y también han gritado consignas como 'Illa, Illa nos das calderilla' y 'No firmaremos este acuerdo de mierda'.