Milián (PP) afirma que defenderá los intereses de "todos los catalanes" como senador

Juan Milián durante su designación como senador en el Parlament este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo senador del PP en representación de la Generalitat de Catalunya, Juan Milián, ha afirmado que defenderá los intereses de "todos los catalanes: más seguridad, más oportunidades y más respeto" porque, dice, es necesaria una Catalunya que lidere desde la concordia.

En un mensaje publicado en 'X' recogido por Europa Press, tras su designación como senador por parte del Parlament este martes, ha dicho que asume con orgullo el nombramiento y ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su confianza y al presidente del partido en Catalunya, Alejandro Fernández, su "defensa incansable del constitucionalismo catalán".

Asimismo, ha querido dar las gracias al líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, por haberle permitido "trabajar para los barceloneses" desde el puesto que hasta ahora ocupaba como portavoz del grupo en el consistorio.

"Trabajaré desde el Senado y desde Catalunya para contribuir al cambio que España necesita", ha asegurado, y ha añadido que seguirá dando voz a la mayoría de catalanes que quiere convivencia, prosperidad y libertad, textualmente.

"Es un honor representar a quienes creemos en la libertad, la igualdad y la concordia", ha dicho.