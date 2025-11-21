Mínguez (PSOE) sobre la condena al fiscal general: "Lanza un mal mensaje a la ciudadanía"

Archivo - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha insistido este viernes en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena este jueves por revelación de secretos en el caso por presunto fraude fiscal que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Lanza un mal mensaje a la ciudadanía".

"Todo el mundo ha podido ver el origen de todo este proceso y lo que ha resultado es que ganan las canas y en cambio pierde la verdad", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha apuntado que la condena a García Ortiz demuestra que Ayuso es, en sus palabras, intocable.

Ha tachado de "desolador" y de una impotencia importante el veredicto del Tribunal Supremo y ha remarcado que la legislatura seguirá adelante pese a los, según ella, berrinches del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien cree que no ha asumido aún los resultados de las pasadas elecciones generales.