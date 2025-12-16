Mínguez (PSOE) insiste en que el Gobierno presentará unos PGE que serán "los más sociales"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una imagen de archivo - EVA ERCOLANESE

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha recalcado este martes que el Gobierno presentará los presupuestos generales del Estado (PGE), los cuales serán "los más sociales" nunca redactados, y ha augurado que la legislatura avanzará si se siguen tirando adelante leyes con mayorías parlamentarias.

"Los presupuestos generales del Estado son una herramienta, y deben trabajarse y sudarse la camiseta para poder aprobarlos, pero, insisto, tenemos muy buenos presupuestos que sitúan a la economía española entre las mejores economías de Europa", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntada por si se ha normalizado que el Gobierno prorrogue los presupuestos, ha afirmado que las épocas de mayorías absolutas "han pasado a la historia" y que la política se trata de negociar con otros partidos, un hecho por el que ha criticado al PP, sobre quien dice que le compra todo a Vox, textualmente.

Ha ejemplificado las negociaciones del PSOE en las aprobaciones de leyes de la semana pasada en el Congreso, como la subida salarial de un 11% a los funcionarios o las leyes de dependencia, contra la multirreincidencia o de economía social, entre otras, llegadas a acuerdos entre diferentes formaciones.

CASOS DE PRESUNTA CORRUPCIÓN Y ACOSO

Preguntada por los casos de presunta corrupción y acoso sexual de algunos miembros y exmiembros del partido, Mínguez ha remarcado que desde las filas socialistas han sido, a su juicio, implacables y han actuado en contundencia: "Lecciones de nadie".

Sobre los motivos por los que, tras las denuncias internas por acoso sexual contra el exalto cargo socialista Paco Salazar, se tardó 4 meses en contactar con las denunciantes, ha lamentado la tardanza y ha explicado que el hecho de que las denuncias fueran anónimas "no es lo mismo que cuando hay una denuncia donde detrás identificas a la víctima" y que el canal de denuncia era nuevo de julio.