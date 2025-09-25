La ministra Rodríguez ve al PP "tirado al barro" por votos que acaban en la extrema derecha

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita una promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible, en el barrio Mangraners de Lleida. - David Zorrakino - Europa Press

Afea a las CC.AA. gobernadas por el PP no aplicar la Ley de Vivienda

LLEIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado al PP de no tener un proyecto para España y lo ve "tirado al barro" para conseguir votos que, textualmente, acaba perdiendo en favor de la extrema derecha.

Lo ha dicho este jueves en Lleida, tras la visita a una promoción de 121 viviendas destinadas al alquiler, acompañada del alcalde de Lleida, Félix Larrosa; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque; y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

"Ante la ausencia de un proyecto para este país, [el PP] está tirado al barro para ver si es capaz de arañar algún voto, no dándose cuenta de que en realidad lo que hace es perderlo en favor de la extrema derecha", ha afirmado la ministra.

En este sentido, ha afeado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP su decisión de no aplicar la Ley de Vivienda "por puro tacticismo partidista" y en un contexto en el que, a su parecer, hay un consenso en la sociedad española para intervenir en el mercado del alquiler.

"Quiero pedir a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que se avengan a la evidencia y declaren zonas tensionadas para impedir esa angustia que viven tantas familias que viven de alquiler en nuestro país", ha subrayado Rodríguez.

BEGOÑA GÓMEZ

Preguntada sobre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular en caso de que se le abra juicio oral por un delito de malversación, la ministra de Vivienda ha ironizado al pedir "que llamen a quienes cada noche desde la extrema derecha rezan el rosario en la calle Ferraz".

PEDRO SÁNCHEZ

Y sobre la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, ha dicho: "El partido quiere que Pedro Sánchez siga siendo presidente y vamos a trabajar para que lo sea, precisamente para que esto que hacemos hoy aquí, consolidar este parque público de vivienda".

Ha afirmado que ampliar el parque público de vivienda "sólo es posible cuando hay un presidente valiente que se fue a Europa, que peleó unos fondos de recuperación y que han hecho posible construir estas viviendas".

PANEQUE

En su intervención, la consellera Paneque ha destacado la colaboración público-privada en los proyectos de promoción de vivienda asequible: "Este Govern destinará 1.100 millones de euros cada año a políticas de vivienda para proyectos que no podemos hacer solos", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que antes de acabar el año habrá una segunda convocatoria para la reserva pública de solares para vivienda social y ha hecho hincapié en que las iniciativas en materia de vivienda que empezaron con los fondos Next Generation "no se detendrán".

FÉLIX LARROSA

Por su parte, el alcalde de Lleida ha asegurado que la ciudad "tiene un buen futuro desde el punto de vista residencial, creciendo también económicamente y con empresas de varios sectores que atraen a personas con talento de todo el mundo".

Sobre la promoción de viviendas que se ha presentado este jueves en el barrio de Mangraners, con 121 viviendas con unas rentas mensuales que irán de 415 a 504 euros y una cuarta parte reservada para menores de 35 años, ha dicho que "la oferta de vivienda asequible hará que este barrio crezca".