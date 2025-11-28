El ministro de Exterior jordano ve "impunidad" en la expropiación de los colonos en Cisjordadia

(I-D) El secretario general de la UpM, Nasser Kamel, la Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la reunión - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, ha criticado que "la matanza se está normalizando debido a esta impunidad en la expropiación" de los colonos en Cisjordania, y ha pedido a los estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM) trabajar para fortalecer el alto el fuego en Gaza y para que pueda entrar la ayuda humanitaria.

Así se ha pronunciado este viernes en rueda de prensa tras el 10 Foro Regional de la UpM, junto con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Exteriores de Jordania, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas; la comisaria europea del Mediterráneo, Dubravka Suica, y el secretario general de la UpM, Nasser Kamel.

"El alto el fuego constituye la primera fase del plan de paz adoptado por Donald Trump y lo apoyamos porque queremos que finalice esta aniquilación y seamos capaces de lanzar un proceso político en aras de una paz sostenible y seguridad basada en una solución entre los dos países", ha subrayado Safadi.

Por su parte, Kallas ha pedido que se interrumpan los ataques israelíes en Cisjordania, y ha señalado que, pese a que el alto el fuego está en vigor, "hay que hablar de tiempos de implantación", y considera que necesita un mandato claro.

PACTO POR EL MEDITERRÁNEO

Además, Suica ha asegurado que el nuevo pacto por el Mediterráneo entre la UE y la UpM firmado este viernes es "solo el principio", y que supone un punto de partida para la implementación de acciones concretas en la región, tras lo que ha llamado a trabajar para encontrar una solución que garantice la paz.

Por último, Kamel ha destacado que los documentos que han firmado este viernes suponen "insuflarle más ímpetu y energía a la cooperación euromediterránea e incluso dotarla de más recursos".