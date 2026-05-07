El ministro Hereu y el conseller Sàmper visitan Henkel en su 150 aniversario

Sàmper, Hereu y Orbea - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria, Jordi Hereu, y el conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, han visitado este jueves la sede de Henkel en España por el 150 aniversario de la compañía a nivel global, junto al presidente de Henkel Ibérica, Adrian Orbea.

Hereu ha dicho que la compañía "expresa mejor que nadie, en el ámbito industrial, los valores necesarios para fortalecer el proyecto europeo. Solo a través de la innovación, la competitividad y la sostenibilidad se pueden defender los valores que garantizan el futuro de nuestra industria y de Europa".

Sàmper los ha felicitado "por los éxitos conseguidos y por la contribución que, a lo largo de todos estos años, ha hecho para el desarrollo económico e industrial. Llegar a un siglo y medio de vida empresarial no es fruto de la casualidad".

Orbea ha afirmado que celebran 150 años "de innovación y de personas que han hecho posible que Henkel siga avanzando generación tras generación", y ha definido la filial ibérica como un pilar estratégico hoy para el grupo.

"El futuro no se improvisa: se construye cada día con lo que hacemos hoy, pensando en las generaciones que vendrán", ha añadido.

'FUTURE? READY!'

La compañía celebra el aniversario este año bajo el lema 'Future? Ready!' y destaca su "compromiso con una industria innovadora, sostenible y orientada al largo plazo".

También enfatiza su papel como "actor clave del tejido productivo español desde hace más de 60 años" y como hub estratégico del grupo en el sur de Europa.

INVERSIÓN Y EMPLEO CUALIFICADO

Cifra en más de 100 millones de euros sus inversiones de los últimos años para reforzar las capacidades industriales, logísticas y de servicios avanzados, destacando la inversión en la fábrica de Montornès del Vallès (Barcelona).

Allí hay una línea de alta velocidad para llenar más de 300 botellas por minuto; un segundo almacén automatizado de 24.000 m2 (gestiona más de 1 millón de palés al año, por lo que Henkel Ibérica es hub logístico referente en el sur de Europa); una planta de adhesivos aeroespaciales como hub europeo del grupo, y se han ampliado los procesos de extrusión en Adhesive Technologies.

Además, el hecho de ampliar las oficinas de Barcelona y crear 3 hubs estratégicos (supply chain para Adhesive Technologies, supply chain para Consumer Brands y Compras) ha permitido aumentar la plantilla en más de 300 nuevos empleos cualificados.

EXPOSICIÓN Y ENCUENTRO

La visita de este miércoles ha servido para inaugurar la exposición 'Our 150 Years of Pioneering Journey', que repasa la historia de la compañía desde que la fundó Fritz Henkel (1876) hasta hoy, cuando está en más de 75 países y con 47.000 empleados.

Al final del acto ha habido un encuentro con 150 empleados, en representación de los más de 1.200 que hay en 8 centros de trabajo en España y Portugal.

ASISTENTES

Han asistido la delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz; el alcalde de Montornès del Vallès, José Antonio Montero; el secretario general de Empresa y Competitividad y director general de Acció, Jaume Baró, y el cónsul general de Alemania en Barcelona, Elmar Jakobs.

También han estado los presidentes de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; de Fedequim, Joan Roget, y de Promarca, Fernando Fernández Soriano, entre otros.