Miquel y Costas distribuirá un segundo dividendo de 0,11 euros brutos el 17 de diciembre

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía papelera catalana Miquel y Costas ha anunciado que el 17 de diciembre abonará un segundo dividendo a cuenta de los resultados de 2025 por valor de 0,11 euros brutos por acción.

Según un comunicado de este miércoles de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la última fecha de contratación con derecho de dividendo será el 12 de diciembre.

El dividendo tiene una retención del 19% --salvo participaciones fiscalmente exentas de retención--, por lo que el importe neto por acción será de 0,0891 euros por título.