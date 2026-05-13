Miquel y Costas propondrá una reducción de capital con la amortización de acciones en autocartera

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la papelera catalana Miquel y Costas ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en la que propondrá una reducción de capital mediante la amortización de acciones propias en autocartera y una posterior ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición de 15 millones de euros.

La ampliación se llevará a cabo mediante la emisión de 7,5 millones de nuevas acciones y permitirá incrementar el número de títulos en circulación, "favoreciendo una mayor liquidez del valor en el mercado bursátil y reforzando la estructura de fondos propios de la compañía", según informa en un comunicado este miércoles.

La compañía ya ejecutó una operación de características similares en 2021, capitalizando reservas y reorganizando el patrimonio neto, sin coste para el accionista.

Asimismo, la operación de ampliación de capital liberada ofrecerá al accionista la posibilidad de monetizar parcialmente su posición accionarial, "con la potencial ventaja de optimizar el tratamiento fiscal de la transacción".

En el ámbito de gobierno corporativo, el Consejo propondrá la renovación de Jorge Mercader Barata como consejero ejecutivo y el nombramiento de Victoria-Montserrat Lacasa Estébanez como nueva consejera ejecutiva "para reforzar la diversidad y las capacidades en gobierno corporativo, ESG y control de riesgos", en una Junta que se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el próximo 18 de junio en Barcelona.