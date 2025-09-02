El Mirador Torre Glòries de Barcelona reúne a 26 torres "icónicas" en la convención anual de WFGT

Archivo - Imagen de la Torre de Glòries de Barcelona con la Sagrada Família de fondo. - MIRADOR TORRE GLÒRIES - Archivo

La cita coincide con el 20 aniversario del edificio

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mirador Torre Glòries ha reunido a representantes de 26 de las torres "más icónicas del mundo" en la convención anual de la World Federation of Great Towers (WFGT), que se celebra en Barcelona desde este martes al 5 de septiembre.

Así lo ha anunciado en un comunicado el Mirador Torre Glòries, en el que ha destacado que la cita coincide con el 20 aniversario de la torre y que este ha batido récord histórico de asistencia.

En total, 74 representantes de torres emblemáticas como el Empire State Building, la Torre Eiffel, el Top of the Rock, la Torre de Busan, el Chicago Skydeck o las Petronas Twin Towers participan en el encuentro.

Barcelona es una de las dos únicas ciudades en España con torres dentro de la World Federation of Great Towers, junto a la Torre de Collserola, y en 2026 será la capital mundial de la arquitectura.

"Las grandes torres del mundo compartimos la responsabilidad de ofrecer experiencias únicas que conecten a los visitantes con nuestras ciudades", ha dicho el director del Mirador, Aleix Pratdepàdua.

INNOVACIÓN TURÍSTICA

El Mirador Torre Glòries ha presentado durante la inauguración su modelo innovador diseñado por Mediapro Exhibitions que combina vistas 360 grados, arte contemporáneo y tecnología avanzada.

Los asistentes han visitado la exposición permanente 'Hipermirador Barcelona' y la instalación inmersiva 'Cloud Cities Barcelona' de Tomás Saraceno, suspendida a 125 metros de altura en la cúpula de la torre.

"Haber acogido esta convención con récord de asistencia demuestra el reconocimiento internacional hacia nuestra propuesta y hacia Barcelona como ciudad anfitriona de eventos de primer nivel", ha concluido Pratdepàdua.