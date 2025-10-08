Mishima anuncia siete conciertos por Navidad y uno por Reyes

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda barcelonesa Mishima ha anunciado siete conciertos por Navidad --cinco en Catalunya, uno en Valencia y otro en las Baleares-- y uno "por primera vez" por Reyes, informa en un comunicado este miércoles.

Los conciertos de Navidad serán el 12 de diciembre en L'Antic Molí de Ulldecona (Tarragona); el 13 en la Sala Zero de Tarragona; el 19 en el Loco Club de Valencia; el 20 en el Cafè del Teatre de Lleida; el 23 en el Apolo de Barcelona; el 27 en La Mirona de Salt (Girona); y el 28 en el Teatre Lloseta de Mallorca.

Por otro lado, el concierto por Reyes será el 10 de enero en la sala El Torín de Olot (Girona)

CULTURA