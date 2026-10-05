La mitad de españoles desconoce que se puede donar plasma de forma específica, según Grifols

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta de Grifols apunta que la mitad de la población española desconoce que es posible donar plasma de forma específica (la plasmaféresis) además de la donación convencional de sangre, informa este lunes la farmacéutica en un comunicado.

La encuesta, elaborada entre 2.000 adultos de toda España con motivo de la Semana Internacional del Plasma, señala que el 42% de la población no sabe que el plasma se utiliza para fabricar "medicamentos esenciales para miles de pacientes".

La farmacéutica recuerda que el plasma es el componente líquido de la sangre y representa el 55% de su volumen total, y contiene proteínas esenciales que desempeñan funciones vitales para el organismo como la respuesta inmunitaria o la coagulación sanguínea.

El 84% de los españoles afirma conocer qué es el plasma sanguíneo, pero baja al 58% el porcentaje que sabe que se usa para fabricar medicamentos esenciales, que se emplean en indicaciones tan diversas como las inmunodeficiencias, las enfermedades hepáticas y algunas afecciones respiratorias y autoinmunes.

La encuesta evidencia un "limitado conocimiento" de la plasmaféresis, el procedimiento usado específicamente para la obtención de plasma que permite separar este componente de la sangre y devolver al donante el resto de elementos sanguíneos, como los glóbulos rojos y las plaquetas: uno de cada dos españoles afirma conocer esta técnica, distinta de la donación convencional de sangre.

El 75% de los encuestados asegura que estaría dispuesto a donar si dispusiera de más información sobre el proceso y de un centro próximo al que acudir, un porcentaje que alcanza el 78% entre las mujeres.

"OPORTUNIDAD SIGNIFICATIVA"

El Executive Vicepresident Biopharma de Grifols, Eduardo Herrero, ha asegurado que los resultados de la encuesta muestran que existe "una oportunidad significativa" para aumentar el conocimiento sobre el plasma y el papel que desempeña.

"La elevada disposición a donar que refleja la encuesta sugiere que el principal reto no es la falta de voluntad por parte de la ciudadanía, sino el conocimiento sobre este tipo de donación y sobre el impacto que tiene en la disponibilidad de tratamientos", ha subrayado.

El presidente de la Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios (Aedip), Carlos Jiménez, ha asegurado que existe "bastante desconocimiento" sobre la importancia del plasma y el papel en la elaboración de medicamentos.