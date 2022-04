La mitad de las inspecciones ambientales a Iqoxe desde 2014 fueron "no adecuadas", según el Govern

Puntualiza que no significa que exista una incidencia ambiental potencial

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Acción Climática de la Generalitat, Anna Barnadas, ha explicado que cuatro de las ocho inspecciones ambientales realizadas a Iqoxe desde 2014 hasta 2021 fueron "no adecuadas".

Lo ha dicho este miércoles durante su comparecencia en comisión parlamentaria para dar a conocer el informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad relativo a Iqoxe.

Barnadas ha señalado que este hecho se refiere a que se debe hacer un seguimiento de los puntos que no han superado la inspección y la obliga a repetir para comprobar que se han solucionado los puntos no superados, aunque ha puntualizado que no significa que exista una incidencia ambiental potencial.

Además, no significan una suspensión de la autorización ambiental aprobada para la empresa, y ha asegurado que ninguno de los datos que no superó en la inspección de 2019 estuvo relacionado con la explosión.

Ha asegurado que "los niveles de inspección que ha pasado Iqoxe han sido los correspondientes en cada anualidad" y que también se han hecho en vectores como el agua, las emisiones o los residuos.

"La red de verificación es importante y permite poner de relieve algún incumplimiento" para poder incoar expedientes sancionadores si no se arreglan.

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

Barnadas ha señalado que Iqoxe renunció al cambio sustancial de la autorización ambiental que solicitó antes del accidente en su planta de La Canonja (Tarragona).

Ha explicado que actualmente el Govern trabaja con la empresa para que avance con esta modificación sustancial o que hagan variaciones para hacer un cambio para "actualizar y trabajar las mejores técnicas disponibles" en seguridad ambiental.

En caso de que no se avance en ninguna de las dos direcciones, ha avanzado que el Govern realizará una revisión anticipada de oficio para aplicar las mejores técnicas disponibles.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Los grupos parlamentarios han coincidido en señalar que es necesario que la población tenga más información sobre las medidas de seguridad y la emisiones que hay en el complejo petroquímico.

Además, han pedido facilitar a la población el acceso a esta información, ya que hasta el momento "no es sencillo".