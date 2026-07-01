El MNAC asegura que Aragón ha sido informado "en todo momento" sobre las pinturas profanas

Archivo - La fachada exterior del MNAC, durante la presentación de la ampliación del museo MNAC, a 9 de marzo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Aragón ha sido informado "en todo momento" y ha sido conocedor del proyecto de traslado de las pinturas profanas de Sijena (Huesca).

Fuentes del MNAC han afirmado que el museo envió una carta al Gobierno aragonés la semana pasada sobre el traslado de las pinturas profanas, cuyo proceso de licitación abrió en marzo y concluyó en mayo con la adjudicación a la madrileña SIT, única empresa que se presentó al concurso.

En su carta, el museo indicaba que, atendiendo a la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) de las obras, pide al Gobierno aragonés la autorización del traslado de las pinturas profanas para poner en marcha el proceso, en ejecución de la sentencia, y planteaba que se iniciara el 6 de julio.

"La comunicación recibida por parte del MNAC anunciando que las obras profanas podrían llegar antes de agosto y que el desmontaje se efectuaría el 6 de julio nos sorprendió por la premura", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

Fuentes del MNAC han asegurado que no se iniciará en esa fecha y que se realizará cuando se tenga autorización por parte del Gobierno aragonés.