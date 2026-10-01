Mobile World Capital Barcelona y Barça Innovation Hub colaboran para impulsar el talento digital

El responsable de Barça Innovation Hub, Àngel Riudalbas, y la ceo de MWCapital, Laia Corbella - MWCAPITAL

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona y Barça Innovation Hub han alcanzado un acuerdo para impulsar el talento digital a través de iniciativas para unir a este talento con tecnologías emergentes, datos y casos de uso reales, informa la fundación en un comunicado este jueves.

La colaboración se iniciará con la segunda edición de 'More than a Hack', que culminará en el Talent Arena y que en su primera edición contó con una participación de más de 4.000 personas.

Se trata de una 'hackaton' centrada en la inteligencia artificial generativa aplicada a los datos deportivos, que presenta a los participantes un desafío real: transformar grandes volúmenes de datos en conocimiento útil y nuevas aplicaciones para el futuro del deporte.

Los participantes deberán avanzar en diferentes fases del reto durante seis meses y los 20 mejores equipos pasarán al Innovation Challenge, donde deberán desarrollar sus ideas y convertirlas en soluciones de valor.

Finalmente, solo cinco equipos llegarán a la gran final, que se celebrará en el Talent Arena 2027, donde presentarán sus propuestas y pondrán en valor el potencial de sus soluciones.