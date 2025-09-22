Modificaciones en 6 líneas del sur de Rodalies esta semana por obras en Castelldefels (Barcelona)

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La R2, R2 Sud, la R14, la R15, la R16, la R17 y los trenes regionales del corredor sur de Rodalies sufren modificaciones entre este lunes y el domingo por obras en Castelldefels (Barcelona).

Todos los trenes regionales inician y finalizan el recorrido en Cunit (Tarragona), mientras que los de la R2Sud circulan entre la Estació de França y Gavà (Barcelona) y entre Sitges (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona), informa Renfe en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Se ofrece servicio alternativo por carretera cada 20 minutos en función de la demanda y los horarios de paso de los trenes: se facilita un bus directo entre Gavà y Sitges con parada en Castelldefels (Barcelona) según demanda, un bus directo entre Gavà y Castelldefels y un bus entre Gavà y Sitges con paradas intermedias.