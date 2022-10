Mohamed Said presentará este jueves un recurso tras recibir un expediente de expulsión

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El activista Mohamed Said ha asegurado que este jueves presentará un recurso tras recibir un expediente de expulsión después de ser acusado y detenido el martes por "practicar y difundir el salafismo radical".

En una entrevista en TV3, recogida este lunes por Europa Press, ha manifestado que "el tema de la expulsión está vivo y se puede ejecutar después de que se resuelva el recurso", por lo que ha pedido presión política y social para evitar su expulsión.

Said actualmente se encuentra en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, y ha manifestado: "Nunca me hubiera imaginado que acabaría detenido en un CIE. La verdad es que es una situación muy injusta, tanto para mí como para mi familia y mis conocidos".

Ha explicado que a él y a otro activista los detuvieron el mismo día por motivos similares, y que los llevaron a Madrid sin notificarlo a sus abogados ni familiares: "Han ido jugando a esconder esta incógnita de si nos iban a expulsar o qué día para que no se pueda hacer ninguna reivindicación".

Said ha asegurado que su caso ha recibido mucho "apoyo político, social y reivindicativo", y ha sostenido que en el informe de la denuncia se le acusa de delitos, pero no se aporta ninguna prueba.

"Los partidos de derecha me acusan de cosas que nunca he dicho ni he hecho. Parece que les salga gratis mentir sobre una persona y calumniarla", ha expresado.

Finalmente, ha lamentado que todo el proceso ha empezado cuando ha pedido la nacionalidad española: "Seguro que si no la hubiera pedido no se me hubiera querido expulsar del país".