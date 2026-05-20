Molins completa una emisión de bonos por 500 millones tras la compra de Secil

Sede de Molins en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) - MOLINS

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Molins ha completado una emisión de bonos, a través de su filial Molins Finance, por un importe de 500 millones de euros de deuda sénior unsecured que vencerá en 2033 y un cupón fijo del 5,5% anual, y que servirán para apoyar la estrategia de financiación a largo plazo de la empresa tras la adquisición de Secil, informa en un comunicado remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, los bonos reforzarán la estructura de capital de compañía, perfil de liquidez y flexibilidad financiera, y permitirán el reembolso íntegro del préstamo puente utilizado para financiar parcialmente la compra de la compañía lusa, completada a finales del primer trimestre de 2026.

Actualmente, Molins cuenta con una calificación crediticia de BB/BB con perspectiva estable por parte de S&P Global Ratings y Fitch Ratings, y los bonos cotizan en la Bolsa de Luxemburgo.

La compañía ha afirmado que la operación generó "una demanda muy sólida por parte de los inversores", lo que refleja la confianza en el modelo de negocio de Molins, su perfil financiero y la estrategia de crecimiento a largo plazo.

A cierre de 2025, la empresa registró un beneficio neto de 185 millones de euros, un 1% más que el año anterior, y una facturación de 1.368 millones de euros.