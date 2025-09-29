El Mondiacult de la Unesco reúne en Barcelona desde este lunes a más de 150 ministros de Cultura

El ministro de Cultural, Ernest Urtasun, durante la inauguración de Àgora Cívica del Mondiacult, en el CCCB, a 26 de septiembre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

Centrado en derechos culturales, IA y la cultura de paz

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mondiacult, conferencia de la Unesco sobre políticas culturales, reunirá a partir de este lunes y hasta el miércoles en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) a 162 delegaciones ministeriales, entre ministros y viceministros, que convertirán la capital catalana en epicentro del diálogo cultural.

La conferencia se iniciará este lunes con la inauguración que contará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, antes de dar paso al plenario ministerial.

Esta tercera edición del Mondiacult, que por primera vez se celebra en Europa tras las dos precedentes en México, presentará su primer Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura, en el que la institución lleva trabajando dos años.

SIN ESTADOS UNIDOS E ISRAEL

Entre las 162 delegaciones ministeriales presentes en el Mondiacult no estarán Estados Unidos --que anunció su marcha de la Unesco-- ni Israel, pero sí que estarán representadas Rusia, Ucrania y Palestina, han informado fuentes del Ministerio de Cultura.

Los ejes temáticos del Mondiacult serán los derechos culturales, la cultura en la era digital, la integración de la cultura en la educación, la economía de la cultura, las dimensiones culturales del cambio climático y la defensa del patrimonio en situaciones de crisis y emergencia, y a petición de España se han incluido la inteligencia artificial y la cultura de paz.

En Mondiacult, además de ministros de Cultura de todo el mundo, contará con profesionales de la cultura, artistas, académicos, investigadores, representantes de la sociedad civil y del sector privado, y el programa se estructurará en sesiones plenarias, sesiones temáticas, eventos paralelos y actividades culturales.

Además de las sesiones plenarias y temáticas, en las que intervendrán los ministros, el Mondiacult de Barcelona se completa con un programa extendido de unos 70 actos paralelos, con el objetivo de profundizar en los debates sobre los temas principales de la conferencia y servir de escaparate de propuestas culturales y buenas prácticas.

DIPLOMACIA CULTURAL

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, incidió en su presentación que, en un mundo marcado por crisis globales, Mondiacult "no es una cita más", sino que es un ejercicio de diplomacia cultural y multilateralismo que reafirma que la cultura es un bien público, un derecho humano y un motor de cohesión y paz.

Uno de los objetivos de la declaración final del Mondiacult de Barcelona --que se presentará el miércoles-- es que la Agenda post 2030 incluya un ODS referente a la cultura.

Una de las novedades de este Mondiacult es la celebración del Mondiayouth, una conferencia con la juventud con papel protagonista, y que, al igual que los organismos gubernamentales, presentarán unas conclusiones al final de la conferencia.

Previo a la inauguración del Mondiacult, se ha iniciado Ágora Cívica, entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre, un espacio abierto a la ciudadanía y los agentes culturales que busca promover un diálogo sobre las políticas culturales desde la perspectivas de la sociedad civil, las ciudades y los profesionales del sector.