Montilla ve un "exceso de nerviosismo" en Puigdemont y critica la estrategia de Junts

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya José Montilla Aguilera a su llegada al seguimiento de la jornada electoral de elecciones autonómicas de Catalunya, en la sede del PSC, a 12 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generaliat, José Montilla, ha afirmado que ve un "exceso de nerviosismo" en el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, por su situación personal y ante el auge de Aliança Catalana (AC), y ha criticado la estrategia de la formación.

"Hay un exceso de nerviosismo en alguien que no sabe qué hacer, que quiere volver y no sabe cuándo volverá, y que no sé si sabe qué hará cuando vuelva. Es una persona que lleva muchos años fuera, aunque vayan a reunirse con él, no es lo mismo. Y tiene una competencia creciente por parte de Aliança Catalana", ha expresado en una entrevista en La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Tras las acusaciones de corrupción de Puigdemont al PSOE, Montilla ha asegurado que el expresidente catalán debe "escenificar", por lo que ha pedido no hacer caso de este tipo de manifestaciones.

Aunque hace muchos años que no habla con Puigdemont, cree que sería un "suicidio" para Junts impulsar una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dice que es algo que no se imagina, y les ha advertido del riesgo de que, en unas futuras elecciones generales, obtengan un resultado peor que el actual .

"Puede que tengan menos de 7 diputados. No sé si Feijóo necesitará tan exigua aportación, que sería incompatible con la de Vox. Junts debe ser consciente de su capacidad de ser útil a Catalunya a una mayoría progresista", ha sostenido Montilla, tras constatar que la alternativa puede llevar a gobernar a los que le quieren en prisión.

FINANCIACIÓN

Sobre la propuesta de nueva financiación que hay sobre la mesa, acordada entre los socialistas y ERC, ha reprochado también la posición adoptada por Junts: "Ya veremos si a la hora de la verdad defienden Catalunya o prefieren que cuanto peor, mejor".

"No parece que las encuestas les sean muy favorables con esta política que está llevando a cabo", ha añadido el también exministro.

INMIGRACIÓN

Según Montilla, la llegada actual de inmigrantes es muy diferente de la que él vivió cuando llegó a Catalunya y, aunque cree que los partidos que la rechazan sigue siendo minoría, defiende que debe regularse: "Esto no es puertas abiertas y que venga todo el mundo. Hay personas que defienden puertas abiertas y papeles para todo el mundo, yo no".

También ha apuntado que no es partidario de que los migrantes que quieran regularizar su situación deban tener unos mínimos conocimientos de catalán: "Soy más partidario de crear unas condiciones para que la gente vea que esto es necesario".

JORDI PUJOL

Después de que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol quedara exonerado del juicio, Montilla cree que el juicio político a su figura llegará con el paso del tiempo: "Supongo que él está entre contento, porque ya no figura en el banquillo, y decepcionado porque no ha podido defenderse. Es una solución agridulce".

Pese a mostrase crítico con lo que significó el 'pujolismo', ha querido diferenciar esto de la consideración personal que se debe tener hacia una persona que ha ejercido la máxima responsabilidad política en Catalunya.