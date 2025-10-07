Montserrat abre el curso universitario reivindicando la educación superior como "motor de equidad"

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, en el momento otorgar las distinciones Jaume Vicens Vives, durante la apertura del curso universitario 2025-2026 de Catalunya en la UB, este martes. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Guàrdia (UB) llama a "levantar la bandera de la ciencia como clave del futuro"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha abierto este martes el curso universitario 2025-2026 reivindicando la educación superior como un "motor de equidad", ascensor social y asegurar las oportunidades para todas las personas.

El acto se ha celebrado en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) y ha contado con la presencia del secretario general de Investigación y Universidades de la Generalitat, Oriol Escardíbul; el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, y los rectores de las universidades catalanas, así como otras autoridades universitarias.

La comunicadora Juliana Canet ha sido la encargada de conducir el acto, en el que la consellera ha defendido que la universidad es un espacio donde el esfuerzo, el talento, la investigación y la innovación se convierten en un motor de progreso y cohesión social, y considera que "el sistema universitario catalán, en su conjunto, es una de las grandes fortalezas del país".

"Un país que quiere competir a escala global, tiene que garantizar que ningún talento se quede por el camino, por razones económicas, y esto comienza con una universidad que esté abierta a todo el mundo", añade.

Asegura que "Europa interpela" para incrementar los profesionales formados en STEM para la transición digital, ecológica e industrial; ha recordado el plan anunciado por el Govern con una inversión de 300 millones de euros para mejorar infraestructuras universitarias; y ha avanzado que pronto comenzarán las gestiones para el edificio MIES-UB para Matemáticas, Informática e Investigación de Economía.

ATRAER TALENTO

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha llamado a volver a "levantar la bandera de la ciencia como clave del futuro" en los tiempos actuales en los que ha tildado de oscuros; reivindica la necesidad de una ley catalana que permita atraer talento y hacer una planificación sensata de los recursos; y ha pedido el fin del genocidio, en sus palabras, en Gaza y el fin de la guerra en Ucrania.

El presidente del Consell Social de la UB, Joan Corominas, ha considerado imprescindible avanzar hacia un nuevo modelo de financiación con aportaciones que den seguridad y sostenibilidad económica a las universidades, y llama a consensos políticos amplios y a la responsabilidad: "Sin presupuestos no hay políticas publicas ni funcionamiento normal de las instituciones".

DISTINCIONES

Durante el acto se han concedido las distinciones Jaume Vicens Vives, que reconocen a profesores y proyectos por su "calidad docente": por un lado, ha sido para los profesores Oscar Núñez (UB), Eva Vidal (UPC) y Davinia Hernández-Leo (UPF) .

Por otro, para el proyecto 'Grup d'Innovació Docent d'Aprenentatge Servei' (ApS) coordinado por la UB; el 'InnoCrowd', de la Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); y el 'Formació i Avaluació de la competència del treball en equip: AVATREQ (Avaluació del Treball en Equip)' del Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona (UdG).

Las menciones M. Encarna Sanahuja Yll, a la excelencia en la inclusión de la perspectiva de género, se han entregado a título individual a la profesora del departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia Oriental (DTIEO) de la UAB Lupe Romero; y a título colectivo, al Grup d'Educació i Gènere del departamento de Educación y Pedagogía Social de la UAB.