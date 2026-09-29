Montserrat defiende el "criterio propio" ante el avance de la tecnología al abrir el curso de UIC

La consellera Núria Montserrat en el acto de inauguración del curso de la UIC este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha destacado la importancia de que las universidades generen el conocimiento necesario para poder navegar "con criterio propio" por los avances de la tecnología, en el acto de inauguración del curso 2026-27 de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

El acto, celebrado este martes en el Aula Magna de la UIC, ha sido presentado por el periodista y miembro del Consejo Asesor Universitario, Ramon Pellicer, y ha contado con el rector de la UIC, Alfonso Méndiz; la secretaria general de la universidad, Belén Castro, y el presidente del Patronato, Miguel Ángel Cazcarra, entre otros.

Durante su intervención, Montserrat ha destacado la importancia de la globalización y de asumir el reto de la educación de forma compartida, y defiende que la universidad es un espacio de formación integral de las personas y pone en valor el papel de la UIC en el sistema universitario de Catalunya.

"En un mundo donde las máquinas pueden procesar cada vez más información, la pregunta no es qué podemos hacer con la tecnología, sino qué se quiere hacer con ella, y al servicio de quién se quiere poner esa tecnología", añade.

Méndiz ha puesto el foco en la importancia de hacer avanzar juntos tanto innovación como humanismo, y asegura que a medida que va avanzando la tecnología, y en un contexto de auge de la IA, es importante ver qué capacidades "nos hacen humanos" y qué habilidades cognitivas y sociales se quieren desarrollar en los alumnos.

LECCIÓN INAUGURAL

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UIC, Toni Mora, ha dado paso a la lección inaugural 'Cap a una intel·ligència artificial socialment sostenible' de la directora y fundadora de ELLIS Alicante, Nuria Oliver, quien ha señalado que "el gran desafío es conseguir que esa inteligencia (artificial) contribuya a construir una sociedad más justa, más humana y sostenible".

"Una IA cuyo desarrollo y uso podamos sostener en el tiempo sin erosionar aquello que nos hace humanos", y ha indicado que el problema es usar la IA para dejar de pensar y para realizar tareas cognitivas que, en el caso de los estudiantes, son las que ellos mismos deben llevar a cabo.

Se ha referido a los resultados de las pruebas PISA que se conocieron este septiembre y ha recordado que este año se ha preguntado por primera vez sobre el uso de la IA y que se ha plasmado que hay menos lectura propia, menos esfuerzo ante la dificultad y menos fricción cognitiva, y Oliver advierte de que "estos alumnos llegarán a las aulas universitarias" próximamente.

"Si queremos estudiantes capaces de pensar críticamente, deben poder pensar críticamente, y si queremos estudiantes capaces de escribir tienen que practicar la escritura", por lo tanto aboga por preguntarse no qué se quiere delegar a la IA, sino qué es lo que no se quiere delegar a la IA para no perderlo.

Considera que las universidades tienen la oportunidad de "convertirse en el laboratorio de la sociedad que se quiere construir", y ella defiende la importancia de formar a personas capaces de pensar cuando la IA se equivoca o de reconocer un sesgo o un bulo, así como personas capaces de saber usar la IA pero sin depender de ella.

MEMORIA DEL PASADO CURSO

La secretaria general de la UIC, Belén Castro, ha leído la Memoria académica del pasado curso y ha destacado los buenos resultados obtenidos por la universidad, señalando que la UIC se encuentra entre las mejores universidades del mundo según el World University Rankings (concretamente entre las mejores en Odontología, Medicina y Salud, Ciencias Sociales y Educación), y entre las principales de más rendimiento según el Ranking CYD.

Según los datos de la memoria, en el pasado curso, el 2025-26, la universidad tenía un un total de 4.596 estudiantes, de los que 1.063 eran alumnos de primer curso y 3.533 del resto de cursos de grado; 1.819 alumnos de posgrado (966 de máster, 434 de doctorado y 419 de diplomatura de posgrado), y la ratio de alumno por profesor fue de 9,31.

Además, 2.381 alumnos eran de formación continua (1.776 de cursos de especialización y 585 de seminario, talleres y conferencias), y en el curso pasado la UIC contaba con un total de 1.201 profesionales (512 de personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS) y 689 de personal docente e investigador (PDI).

INVESTIGACIÓN E INSERCIÓN

La UIC contaba en el curso 2025-26 con 23 grupos de investigación (2 en artes y humanidades, 8 en ciencias sociales y jurídicas, 10 en ciencias de la salud y 3 en ingeniería y arquitectura); 18 familias de patentes vigentes; 156 proyectos activos y 512 artículos publicado en revistas científicas, con un 70% de la producción científica en acceso abierto.

Contaba con 14 cátedras de empresa (8 institutos de investigación y 5 aulas de empresa) y 2 doctorados industriales, y tuvo una financiación total de 3,7 millones de euros para proyectos competitivos y no competitivos.

Además, destacan los 32.405 alumni; los 5.781 convenios de prácticas; una inserción laboral del 93,75% y 706 participantes en actividades de carreras profesionales y 52 sesiones de orientación profesional; y durante el pasado curso, se destinaron 6,5 millones de euros a becas y ayudas y se firmaron 19 convenios nuevos de movilidad, llegando a los actuales 490 convenios en 64 países.