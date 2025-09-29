Montserrat destaca el aumento de la "financiación basal" de la investigación con 300 millones

La consellera Núria Montserrat en una atención a los periodistas en el departamento este lunes - EUROPA PRESS

Habrá una convocatoria de transferencia de conocimiento para que "las ideas se transformen en producto"

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha destacado el incremento de la "financiación basal" de las infraestructuras de investigación catalanas, con un total de 300 millones correspondientes a las transferencias de las anualidades de 2024 y 2025.

En declaraciones a los periodistas este lunes desde la Conselleria, ha señalado que son 150 millones de euros cada año, como anunció ERC esta mañana, y que serán 25 millones al año a partir de ahora, lo que representa el 27,5% de la inversión actual que hace el departamento a los centros CERCA.

"Damos cumplimiento a estos acuerdos para garantizar las inversiones correspondientes", y ha apuntado que el año pasado ya llegaron unos 40 millones, destinados a proyectos ya anunciados como la Vall de la Quàntica o las destinadas al Sincrotrón Alba.

Se trata de un plan integral de actuaciones estratégicas en materia de investigación, conocimiento e innovación, que se comenzará a desplegar "de manera inminente" en toda Catalunya a partir de este año.

El objetivo es actualizar el plan de inversiones con la finalidad de intentar garantizar que el sistema de investigación y conocimiento sea sostenible a largo plazo, y la consellera ha asegurado que el plan "respeta lo que se acordó entre ERC y PSOE".

"CONSOLIDAR" A CATALUNYA EN INVESTIGACIÓN

El plan tiene la misión de "consolidar" la posición de Catalunya ante los retos científicos, económicos y sociales de la próxima década, y hacer crecer el sistema catalán de investigación para situar a Catalunya entre las 50 regiones más innovadoras de Europa en 2030.

Se promoverá que el talento tenga más oportunidades; que haya más inversiones en infraestructuras científicotécnicas y también universitarias, con la mirada puesta en impulsar la autonomía estratégica en tecnologías limpias; y fomentar la transferencia de conocimiento.

INVERSIONES

Montserrat ha dicho que se hará una nueva convocatoria de transferencia de conocimiento que garantice la colaboración público-privada y "que las ideas se transformen en producto", con el objetivo de ser más competitivos en productos y sectores como las tecnologías limpias, la biotecnología, la cuántica y la supercomputación.

En los próximos meses se incrementará de forma "sustancial" la financiación de los 42 centros de investigación de la red de centros de investigación de excelencia CERCA; y, en paralelo, el departamento ha diseñado un nuevo modelo de evaluación de estos centros para garantizar que las inversiones futuras se distribuyan según criterios de excelencia, calidad e impacto social.

Entre las actuaciones destaca la inversión para transformar y hacer crecer al Sincrotrón Alba, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), para que se convierta en una instalación de cuarta generación; el proyecto de la Vall de la Quàntica, liderado por el Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels; el proyecto Innofab, de innovación y fabricación de prototipos de chips; o las Factorías de IA lideradas desde el Barcelona Supercomputing Center.

Algunos centros que recibirán este aumento de recursos son el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes) de Tarragona y el Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi), entre otros; y Montserrat insiste en que este incremento irá acompañado del nuevo modelo de evaluación de la excelencia.