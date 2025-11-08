Montserrat recuerda a Rom por su "calidad humana y su compromiso con el conocimiento"

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat (Archivo) - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha recordado al rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Antoni Rom, fallecido la madrugada de este sábado, por su "calidad humana, su compromiso con el conocimiento, la investigación y la universidad catalana".

Así lo recoge un comunicado del Departament de Investigación y Universidades este sábado, en el que han lamentado profundamente la muerte de Rom, "una persona muy querida y respetada".

El Departament ha expresado su voluntad de acompañar a la Universitat Ramon Llull y mantener vivo el legado de "una persona comprometida, generosa y profundamente querida por toda la comunidad universitaria".