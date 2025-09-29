Montsià y Baix Ebre (Tarragona) podrán reabrir colegios este martes tras el episodio de lluvias

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, tras la segunda reunión de este lunes del Comité Técnico para valorar el episodio de lluvias en Terres de l'Ebre (Tarragona) - EUROPA PRESS

Parlon afirma que ha habido afectaciones "menores" en dos centros que se revisarán

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado que Protecció Civil enviará una alerta a móviles de Montsià y Baix Ebre (Tarragona) cerca de las 16 horas de este lunes una vez cerrados los avisos por intensidad y acumulación de lluvias, por lo que los colegios podrán reabrir con normalidad este martes.

Lo ha explicado este lunes ante los medios en la Conselleria tras la segunda reunión del Comité Técnico en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), donde ha pedido "prudencia y precaución" a la ciudadanía, ya que a pesar de que las precipitaciones irán a menos, se mantendrá activada la Alerta del Inuncat por la acumulación de agua.

En cuanto a los colegios, ha indicado que este lunes han tenido que suspender su actividad unos 100 centros con 25.000 alumnos en total, y las lluvias han producido afectaciones "menores" en dos de ellos, aunque aun así se realizarán las intervenciones necesarias para asegurar la seguridad de las instalaciones, ha explicado.

RITMO DE PRECIPITACIÓN

El jefe del área de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, ha explicado que el ritmo de precipitación "está bajando" en Catalunya, pero ha subrayado que el mensaje sigue siendo que todavía no ha finalizado, ya que se prevé que esta tarde, noche y madrugada pueda seguir lloviendo.

En este sentido, ha augurado poder cerrar todos los avisos meteorológicos de peligro a lo largo de este mediodía, y ha recordado que la perturbación se dirige a la Comunidad Valenciana, donde, a su juicio, todavía quedan muchas horas de precipitación intensas.

Segalà también ha actualizado las cifras de lluvia acumulada: 289,2 l/m2 en Amposta, 196 en el Parc Nacional dels Ports, 192,5 en Els Alfacs, 147 en L'Aldea y 108 en Tivissa.

CAP DE AMPOSTA

La consellera ha dicho que las afectaciones e incidencias han sido mínimas, pero los Bombers de la Generalitat han intervenido en el CAP de Amposta, que ha tenido que suspender la actividad programada por filtraciones de agua, aunque ha podido mantener el servicio de urgencias.

Por otro lado, también ha habido incidencias eléctricas en el Polígon Baix Ebre 1, cerca de la localidad de Campredó, donde Endesa ha desplegado 23 equipos sobre el terreno.