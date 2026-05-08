Moody's confirma el 'rating' de Grifols en B1 y mejora la perspectiva a 'positiva'

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Moody's ha confirmado el 'rating' de Grifols en B1 y ha mejorado la perspectiva a 'positiva', informa en un comunicado este viernes.

La agencia de calificación ha señalado que la mejora de la perspectiva se debe a la previsión de que las cifras clave de Grifols mejorarán más rápidamente de lo anticipado, especialmente la de apalancamiento bruto ajustado.

Ha recordado que el pasado martes la compañía repagó una deuda de 500 millones de euros y ha dicho que este repago de deuda está alineado con la estrategia de la empresa de reducir la ratio de deuda hasta 3.0-3.5 veces.

La agencia ha señalado también la refinanciación en marzo de 3.000 millones de euros que vencían en 2027, con lo que la empresa cuenta con vencimientos a más largo plazo y menores gastos por intereses.

Ha señalado que sus previsiones pasan por que "Grifols continuará teniendo un comportamiento operativo sólido y una gestión económica prudente" durante los próximos 12 a 18 meses.