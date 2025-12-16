Moody's Ratings eleva la calificación de CriteriaCaixa a A3, pasando de positiva a estable

Archivo - Fachada de una de las Torres La Caixa. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Moody's Ratings ha elevado la calificación de CriteriaCaixa a A3, pasando de positiva a estable, tras el compromiso de la entidad de ajustar su objetivo de deuda y prevé que continuará incrementando su valor liquidativo en los próximos años, informa la agencia de calificación de riesgo en un comunicado este martes.

La decisión de calificación de CriteriaCaixa se produce "tras la adaptación de su Plan Estratégico 2025-2030 al presentado por la Fundación 'la Caixa', accionista de la compañía", ha explicado el vicepresidente Senior de Calificación de Moody's, Director de Crédito y analista principal de CriteriaCaixa, Sébastien Cieniewski,

Este plan incluye el compromiso la entidad bancaria "con políticas financieras conservadoras al ajustar aún más su objetivo de deuda neta a medio plazo a no más del 10% del valor bruto total de los activos, aunque este límite podría superarse en momentos puntuales",

"El cálculo de la dirección se alinea adecuadamente con la métrica de apalancamiento neto del valor de mercado (MVL) de Moody's", añaden.

INGRESOS POR DIVIDENDOS

Moody's prevé que CriteriaCaixa continuará incrementando su valor liquidativo en los próximos años, "respaldado por importantes ingresos por dividendos, lo que resultará en una capacidad de inversión estimada por la dirección de hasta 8.000 millones de euros durante el período 2025-2030".

También augura que la compañía mantendrá un alto nivel de transparencia "gracias a unas directrices de gestión de cartera claramente definidas".