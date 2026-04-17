Morant llama a "plantar cara" a las tecnologías que atentan contra los derechos fundamentales

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press

Defiende que los desarrollos en la IA deben ser beneficiosos para la ciudadanía

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha llamado a "plantar cara a todos esos desarrollos tecnológicos que van contra los derechos fundamentales de las personas", como el derecho a la integridad, al no acoso, a la no desinformación o a no recibir mensajes de odio.

Lo ha dicho en una intervención en la primera jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) este viernes, donde ha afirmado que "el impacto que va a tener la inteligencia artificial (IA) en la vida de las personas no va a ser menor".

Por ello, la ministra ha asegurado que los gobiernos deben velar por que los desarrollos de esa tecnología sean siempre en beneficio de la ciudadanía, y ha apuntado que el Gobierno está haciendo "una grandísima inversión" en esta línea.

Morant ha afirmado que España se está "comportando como un Estado emprendedor" que lo que quiere es que el desarrollo de la inteligencia artificial incorpore la mirada de buscar soluciones reales a los problemas reales de la ciudadanía, y que tenga un impacto social positivo.

"Que, efectivamente, las soluciones que incorpore la tecnología de la inteligencia artificial sean buenas para la ciudadanía", ha agregado.

MENORES DE 16 AÑOS

La ministra ha criticado que los algoritmos acaban "colocándote la información que creen que tú quieres consumir" y que las redes sociales crean la sensación de comunidades reales que, en realidad, no están regidas por principios democráticos.

En este sentido ha señalado que el Gobierno va a "obligar a que estas empresas incorporen mecanismos de detección segura" para evitar el uso de redes sociales a menores de 16 años.

"Y, desde luego, vamos a perseguir, como lo hemos hecho y hemos denunciado en Fiscalía, a aquellas redes sociales que con el uso de la IA están a un clic de utilizar cualquier imagen de un menor o una mujer y convertirlo en un desnudo", ha añadido.

Y ha concluido que igual que hay derechos en la vida real, "la vida digital tiene que tener unos derechos que estén salvaguardados".