Moreno (CUP) acusa al PSC de reprimir a los manifestantes mientras se solidariza con Palestina

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha instado a pasar del simbolismo a la acción para aislar a Israel y ha acusado al PSC de contradecirse: "De día se solidariza con Palestina y de noche reprime a las personas activistas que salen a la calle", en referencia a la actuación policial del viernes por la noche en la acampada en la plaza barcelonesa de la Carbonera.

Moreno augura para este sábado en Barcelona "una manifestación que será seguramente histórica" y cree que la movilización de la sociedad catalana está a la altura, en declaraciones a la prensa al empezar la marcha por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel.

Además, ha lamentado que siguen sin noticias de los compañeros del partido en la Global Sumud Flotilla, como la diputada de la CUP Pilar Castillejo: "No puede ser que normalicemos que haya este secuestro por parte del estado de Israel, que es absolutamente ilegal".