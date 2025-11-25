Moreno (CUP) afirma que la precarización de las mujeres es "violencia machista"

La portavoz de la CUP Su Moreno. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP Su Moreno ha afirmado que las violencias machistas siguen vigentes y que la precarización de las mujeres es también "otro tipo de violencia machista".

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los periodistas con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, minutos antes de empezar la manifestación en Barcelona, donde ha afirmado que "el capitalismo y el patriarcado sigue necesitando del trabajo invisible de las mujeres que precarizan sus vidas".

Ha criticado que "la extrema derecha niega las violencias machistas y quiere atacar los derechos de las personas LGTBI y los derechos se sexuales y reproductivos" y ha asegurado que, ante esto, el feminismo sigue en pie.