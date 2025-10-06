Moreno (CUP) critica el "aislamiento" sufrido por Castillejo y Plazas en su retención en Israel

La portavoz de la CUP, Su Moreno, este lunes en la sede del partido - EUROPA PRESS

Explica que "es muy posible" que su llegada a Barcelona no sea hasta este martes

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha criticado este lunes el "aislamiento" sufrido por la presidenta del partido en el Parlament, Pilar Castillejo, y el miembro de la dirección nacional Adrià Plazas, retenidos en Israel como integrantes de la Global Sumud Flotilla.

Moreno ha anunciado en declaraciones a la prensa desde la sede del partido que está previsto que ambos lleguen a Madrid este lunes, junto con los otros 26 activistas españoles que habían sido retenidos, en un vuelo al mediodía de este lunes desde Tel Aviv a Atenas, desde donde tomarán otro en dirección a Madrid, aunque ha dicho que "es muy posible" que la llegada a Barcelona no sea hasta este martes.

Ha criticado que "el Estado israelí sigue perpetrando vulneraciones de derechos" y ha asegurado que cuesta mucho tener información de primera mano sobre el estado de los activistas.

También ha explicado que este domingo conocieron informaciones sobre algunos activistas que "posiblemente" habían entrado en huelga de hambre, pero ha asegurado que no lo han podido confirmar por la, según ella, falta de información.

En esta línea, ha subrayado que "lo que han empezado a explicar las compañeras activistas que han sido liberadas es que ha sido muy dudoso el trato que han tenido por parte de Israel".

"Nosotros hasta que nuestras compañeras no estén en el avión no nos quedaremos tranquilas", ha enfatizado, y ha celebrado que se realice la liberación, poniendo en valor que la tarea que han llevado a cabo los activistas de la Flotilla es, a su parecer, imprescindible.

CRÍTICA AL PSC

Además, ha reiterado su crítica al PSC y al Govern porque, dice, "de día están dando apoyo simbólicamente a Gaza, pero después por las noches reprimen las manifestaciones", por lo que ha pedido que se dejen de bloquear las movilizaciones.

Asimismo, ha anunciado que pedirán explicaciones al PSC en el Parlament por la "represión que se ha aplicado" en las manifestaciones.

También ha reconocido el papel de la sociedad civil que, dice, "ha estado a la altura del momento y está haciendo lo que los estados tendrían que hacer", y ha señalado que las movilizaciones deben seguir y, por ello, animan a reforzar la huelga general convocada para el 15 de octubre.