Moret tras aprobar las cuentas de Diputación de Barcelona: "Un éxito con 50 de 51 votos a favor"

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha subrayado que el presupuesto del organismo para 2026 (de 1.410 millones de euros, +7,82%) se haya aprobado este jueves "por gran mayoría de los partidos, con un éxito de 50 de 51 votos a favor".

Lo ha dicho en rueda de prensa una vez terminado el pleno de la corporación en el que se han aprobado las cuentas, junto al diputado de En Comú Podem Marc Serra y el diputado de ERC Dionís Guiteras.

Las cuentas han salido adelante con el apoyo de todos los grupos excepto el 'no' de Vox: PSC, Junts, ERC, En Comú Podem, PP y TxT (Tot per Terrassa).

Moret ha afirmado que desde el 1 de enero ya habrá los recursos necesarios para los municipios, y que han puesto en el centro "las personas y la equidad territorial".

Marc Serra ha reiterado la importancia de tener una mayoría tan amplia en el presupuesto, que "tiene por objetivo resolver dos grandes crisis: la crisis climática y la de salud mental. Y también garantiza la cultura como un derecho a través de la mejora de equipamientos".

Dionís Guiteras ha remarcado que las cuentas de la Diputación "no son cualquier cosa, sino que son los impuestos de los ciudadanos", y que es responsabilidad de todos los diputados distribuirlos de forma equitativa y que ayuden a multiplicarse cada año.