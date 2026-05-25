Moret defiende invertir más en los entes municipales y ve la financiación local como un reto

Archivo - La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha defendido este lunes invertir más recursos en los entes municipales, hecho que ve como un reto a causa del aumento demográfico, ya que considera que "la Catalunya de los 8,5 millones de personas necesita actualizar sus sistemas de servicios".

Ha apuntado que, cuando se resuelva "correctamente" la nueva propuesta de financiación autonómica (ante la cual cree que se ha abierto una oportunidad con el gobierno del presidente Pedro Sánchez), deberá abordarse la financiación municipal, ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Preguntada por un balance de sus tres años al frente de la Diputación de Barcelona, ha expresado que hay un gobierno formado por cuatro fuerzas políticas distintas y que requiere de "muy buena predisposición y voluntad de todas las partes para generar un clima positivo", que les permita trabajar a favor de los municipios.

Ha destacado que se ha sido capaz de impulsar políticas públicas, proyectos e iniciativas innovadoras y generar un sistema de cooperación local "muy importante en un contexto muy complejo".

Preguntada por la utilidad de las diputaciones catalanas, ha explicado que se hacen políticas en función de las necesidades de cada territorio y ha destacado que la de Barcelona es muy operativa y que ayuda en que los procedimientos administrativos sean ágiles y fluidos: "Creo que el hecho de que no se cuestione a la Diputación tiene que ver con la comprobación empírica de su utilidad", ha dicho.

TURISMO Y ZAPATERO

Sobre una descentralización del turismo de Barcelona hacia el resto de la provincia, Moret ha explicado que este es uno de los "propósitos" de la Diputación, además de desestacionalizar y apostar por sectores como el del turismo deportivo, el cultural, el gastronómico, el del patrimonio histórico o el entorno natural.

Respecto a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso 'Plus Ultra', ha tachado los hechos de "impactantes" y ha manifestado que, de entrada, en el PSC confían en el expresidente y también en que la justicia aclarará la situación.