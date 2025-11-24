Moret (PSC) afirma que la subida de AC en el CEO es una "expresión local" de un fenómeno global

Archivo - La portavoz del PSC y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha tachado la subida de Aliança Catalana en el barómetro de este lunes del Centre d'Estudis d'Opinió de "expresión local" de un fenómeno --el crecimiento de la extrema derecha-- que ha asegurado que es global.

"Todas las fuerzas políticas que en estos momentos están defendiendo los relatos de odio, los relatos discriminatorios, los relatos más retrógrados y más reaccionarios crecen no sólo en Catalunya, sino que es una tendencia que se está produciendo a nivel internacional y estatal", ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido.

Según el barómetro publicado este lunes, el PSC ganaría las elecciones catalanas con una horquilla de 38-40 escaños, seguido de ERC (22-23), mientras que Junts y Aliança Catalana (AC) empatarían en tercer lugar (19-20).

Para Moret, este crecimiento se enmarca en un ascenso internacional y universal de estos partidos, que "tiene una expresión local y, en este caso, una expresión en Catalunya".

RESPONSABILIDADES

Según la portavoz, este crecimiento interpela a todos los partidos, y sobre todo a los progresistas, ante este fenómeno: "La única forma de hacerlo es haciendo buenas políticas, políticas públicas que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos y con servicios públicos de calidad".

Ha apelado a la unidad de acción progresista para hacerle frente: "Ante la no política, que es lo que defiende la ultraderecha, para nosotros la única o una de las respuestas más importantes es hacer buena política".

RESULTADO DEL PSC

Sobre los resultados del PSC en la encuesta, que descendería ligeramente respecto a las últimas elecciones, ha constatado que se consolidan como primera fuerza política de Catalunya, cosa que prueba "que el trabajo que se está haciendo desde el Govern está bien valorado".

"Es una valoración positiva respecto a lo que genera estabilidad, lo que realmente genera credibilidad y confianza a los ciudadanos", ha valorado.

Sin embargo, Moret ha advertido de que las encuestas tan solo "marcan tendencias y corrientes de opinión".