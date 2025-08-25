Moret (PSC) asegura que el sistema de financiación es complicado y "requerirá de más tiempo"

Reconoce que no será "fácil" aprobar Presupuestos y se trabajará en paralelo con otros temas

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado que el sistema de financiación singular para Catalunya "es complicado, es complejo, tiene sus complejidades y seguramente requerirá de más tiempo", al ser preguntada por si considera que se está cumpliendo lo pactado con los republicanos.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa este lunes tras la primera reunión de la ejecutiva del PSC del curso político, después de que ERC haya insistido en que si no se cumple lo acordado en materia de financiación no habrá nuevos pactos, como los Presupuestos.

La portavoz socialista ha subrayado que la financiación singular dependerá de cómo avance el nuevo curso político: "Requerirá que avancemos, que evolucionemos, que hablemos de cuáles son los nuevos escenarios o los escenarios se deben producir en este nuevo curso político".

Ha destacado que la celebración de la bilateral sobre la financiación singular de julio supuso un paso muy importante, ya que pasó de ser "un acuerdo entre partidos a un acuerdo entre gobiernos", pero ha insistido en que el tema de la financiación es complicado y necesita sus tiempos.

Sobre las críticas del líder de ERC, Oriol Junqueras, hacia la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, y el hecho de que también sea la candidata socialista a la Junta de Andalucía, Moret ha respondido: "Nosotros no hablamos de personas, hablamos de acuerdos entre fuerzas políticas", y ha destacado que sigue habiendo espacios de confianza entre esas fuerzas políticas para trabajar en lo pactado.

PRESUPUESTOS 2026

Ha señalado que el Govern ya está trabajando en los Presupuestos de 2026, aunque ha reconocido que no será "fácil", y ha detallado que se trabajará en las cuentas en paralelo con otros ámbitos contemplados en el acuerdo de investidura.

La portavoz socialista ha afirmado que en el Govern "no se está hablando de suplementos de crédito", como ocurrió con las cuentas de 2025, ya que su primera opción es tener unos Presupuestos para 2026 aprobados.

Preguntada por si se está avanzando en otros aspectos del acuerdo de investidura, Moret ha señalado que se está avanzando en la "gobernanza del sistema aeroportuario", así como en Rodalies, el Pacte Nacional per la Llengua y el Estatut de pobles rurals.