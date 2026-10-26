Moret (PSC) culpa a la extrema derecha del "caldo de cultivo" de los altercados en Barcelona

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret- LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha acusado este lunes a la extrema derecha de crear un "caldo de cultivo" que se ha materializado en los disturbios de este sábado en Barcelona, los cuales ha condenado y ha afirmado que no quedarán impunes.

"Todos estos que justamente ahora denuncian, algunas fuerzas políticas de extrema derecha que ahora denuncian estos hechos, si durante años te estás dedicando a generar mensajes de odio, confrontación y violencia, luego no te sorprenda que pase algo así", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

También ha lamentado que el PP haya asumido el ideario de Vox: "No hay diferencia desde nuestro punto de vista entre unos y otros".

MENORES DETENIDOS

Ha expresado que es muy "importante" que estos actos no queden impunes, cosa que ha asegurado que no pasará, y ha criticado que haya menores que actúen de forma violenta.

"Estamos hablando de menores y de qué nivel de frustración tiene un niño, porque mayoritariamente son niños de 13, 14, 15 años, para entender que su manera de pasárselo bien, su manera de realizarse y de reafirmarse como persona, es confrontar con las figuras de autoridad social", ha dicho.

REGULAR EL ESPACIO DIGITAL

Ha sostenido que es necesario regular el espacio digital, por donde se organizó la manifestación que derivó en incidentes, para que no sea una "selva".

Preguntada por si teme altercados de este tipo por la huelga general del 11 de noviembre, ha subrayado el carácter de expresión democrática de la huelga aunque el "riesgo cero no existe".

ELECCIONES GENERALES

Preguntada por el papel del PSC en las elecciones generales del 29 de noviembre, la socialista ha asegurado que el partido está centrado en parar a la ultraderecha y que aspira a mejorar los 19 escaños que lograron para el Congreso en los pasados comicios.

Ha apuntado que Catalunya será determinante en los resultados estatales y ha expresado que está "absolutamente" convencida de que habrá un nuevo Gobierno progresista.