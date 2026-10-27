Moret (PSC) defiende el acuerdo con Comuns para el Senado contra la "regresión democrática" de PP y Vox

Sitúa la negociación de nombres después del 29N y asegura "garantizar la voz" de los Comuns en la cámara

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado el acuerdo con los Comuns para que retiren su candidatura al Senado por Girona, Lleida y Tarragona busca hacer frente al "instrumento de regresión democrática y de control institucional" que, según ella, encarna el acuerdo de PP y Vox para la Cámara Alta.

En rueda de prensa este martes tras formalizarse el pacto, Moret ha reprochado a los populares haber "asumido plenamente los postulados y las posiciones de extrema derecha de Vox" renunciando a su presencia en Tarragona y Girona.

"Nos sorprenderá ver, por ejemplo, al presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, en Tarragona cogiendo la papeleta de Vox para votar al Senado", ha señalado Moret, que ha afirmado que este es el ejemplo máximo de la cesión de los populares a Vox.

En este contexto, ha reivindicado la reacción de Comuns y PSC para "defender los derechos y libertades de los catalanes, el autogobierno de Catalunya, la pluralidad, la diversidad cultural y la lengua", que ve amenazados por la extrema derecha.

"Ellos (PP) pactan para que Vox avance y nosotros pactamos para que avance Catalunya", ha asegurado Moret, que ha alertado de las propuestas reaccionarias, autoritarias e involucionistas que asumen los populares al ceder su espacio a los de Santiago Abascal.

"SON LO MISMO"

La portavoz socialista también ha señalado que el pacto entre ambos partidos demuestra que PP y Vox "son lo mismo" y, en concreto, ha lamentado que los populares hayan optado por renunciar a su papel en Catalunya.

En este sentido, ha señalado que el PP ha "decidido hacerse pequeño en Catalunya", renunciando a ella y dejándola en manos de la extrema derecha, que es lo que ha provocado al reacción de las fuerzas progresistas para defenderla.

Respecto a la negociación, ha postergado el debate de nombres a cuando pasen las elecciones generales y ha afirmado que, por el momento, el acuerdo contempla "garantizar la voz" de Comuns en la Cámara Alta mientras ellos piden concentrar el voto en el PSC.