Moret (PSC) defiende la autonomía de Lleida para prohibir el burka, que ve una "forma de violencia"

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido este lunes la autonomía local de Lleida para prohibir los velos integrales (burka y niqab) en los espacios públicos, y ha asegurado que son "una forma de violencia machista" que va contra los derechos de las mujeres.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Moret ha subrayado que desde la dirección del PSC respetan "la decisión de los ayuntamientos" para llevar a cabo iniciativas como la de la Paeria, que aprobó el viernes modificar la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia con los votos de Junts y de Vox.

Así, Moret ha sostenido que la posición de los socialistas en esta cuestión "no tiene nada que ver con defender la diversidad cultural y religiosa de todas las personas que viven" en Catalunya.