Moret (PSC) dice que los socialistas son "los últimos mohicanos" ante la ultraderecha

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado que los socialistas son "los últimos mohicanos" ante la ultraderecha, este domingo en el cierre de la XXV Escola d'Hivern del PSC.

Moret ha señalado que son "el reducto más importante" ante la ultraderecha en Catalunya, España, Europa y el mundo, y que se enfrentan a las reacciones y posicionamientos más involucionarios y conservadores.

Ha añadido que no se pueden permitir que esta ofensiva conservadora prospere, por lo que ha dicho que ellos deben "liderar un frente progresista que haga de dique de contención".

La viceprimera secretaria ha asegurado que donde gobierna la ultraderecha "se pierden derechos" y se desarticulan políticas públicas históricas.

"Se hace creer a los chicos y a las chicas jóvenes que el feminismo va contra los hombres y que no defiende la igualdad de oportunidades y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", ha afeado.

"PISAR EL TERRITORIO"

Moret ha subrayado que el Govern liderado por Salvador Illa es capaz de "pisar el territorio", a diferencia de los anteriores, que ha dicho que llevaron a Catalunya al ostracismo.

Ha destacado que el Govern es capaz de atender a los problemas y buscar soluciones a los retos y necesidades de los ciudadanos de Catalunya, y que lo hacen "más allá de las siglas" de quien realiza las peticiones.

"Sabemos cuáles son, cuáles son los problemas a los que debemos dar respuesta y cuáles son los retos que debemos abordar", ha dicho Moret.

La dirigente socialista ha añadido que "solo con un PSC fuerte habrá una Catalunya fuerte", por lo que ha llamado a los militantes del partido a trabajar y a estar cohesionados.